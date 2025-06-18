شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: الاحتلال يرتكب "جرائم حرب" في جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في جنوب قطاع غزة، قائلة إن ما يجري في منطقة مواصي خان يونس يشكّل "نموذجًا جديدًا للإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وأضافت الحركة أن الاحتلال "يستهدف الجوعى والمشردين قرب مصائد الموت الأمريكية الصهيونية"، في إشارة إلى النقاط التي تُوزع فيها المساعدات الإنسانية تحت إشراف أمريكي – إسرائيلي، مؤكدة أن تلك النقاط تُستخدم وسيلة لـ"التحكم في أرزاق الناس والتنكيل بالناجين".

وأكدت حماس أن "تصعيد المجازر، والإخلاء القسري، وتقليص المناطق الآمنة" هي ممارسات تُصنف ضمن "جرائم الحرب التي تُنفذ ضمن حرب إبادة مستمرة ضد شعبنا".

وفي ختام بيانها، طالبت الحركة الدول العربية والإسلامية، وكذلك الأمم المتحدة، بـ"كسر الصمت" والتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.