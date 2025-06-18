شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": نفاد 45% من المستلزمات الأساسية لقطاع الصحة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 45% من المستلزمات الأساسية بالقطاع الصحي نفدت في قطاع غزة.



وأوضحت الأونروا - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - أن قطاع الصحة في غزة يمر بوضع حرج نظرًا لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، موضحة أن مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، منذ 2 مارس الماضي، معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.