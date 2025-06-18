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"الأونروا": نفاد 45% من المستلزمات الأساسية لقطاع الصحة في غزة

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"الأونروا": نفاد 45% من المستلزمات الأساسية لقطاع الصحة في غزة

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 45% من المستلزمات الأساسية بالقطاع الصحي نفدت في قطاع غزة.


وأوضحت الأونروا - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - أن قطاع الصحة في غزة يمر بوضع حرج نظرًا لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية، موضحة أن مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، منذ 2 مارس الماضي، معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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