شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم /الأربعاء/، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر الطبية، فقد استُشهد 47 مواطنا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم 14 من منتظري المساعدات.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55 ألفا و637 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 129 ألفا و880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، يتواصل، لليوم الثاني على التوالي، انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية أن هذا الانقطاع جاء نتيجة انقطاع جديد على أحد المسارات الرئيسية بسبب العدوان المستمر على القطاع.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو نفاد الوقود الذي يُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية.

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطيني بالرصاص في بيت لحم.. ويواصل عدوانه على طولكرم

أصيب عامل فلسطيني، اليوم /الأربعاء/، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم، فيما وصلت قوات الاحتلال عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ143 تواليا، في الوقت الذي دخل يومه الـ130 على مخيم نور شمس، من خلال استمرار عمليات هدم المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مجموعة من العمال في منطقة "واد الحمص" الواقعة بين قرية الخاص شرق بيت لحم، وصور باهر المقدسية، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في الركبة، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند المدخل الجنوبي لبيت لحم، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما أدى لعرقلة مرورهم.

وفي طولكرم، واصلت جرافات الاحتلال هدم المزيد من المباني السكنية، في مخيم طولكرم لليوم الـ13 على التوالي، وطالت حارات البلاونة والعكاشة والنادي والسوالمة، ومحيطها، حيث سُوّيت هذه المباني بالأرض.



وتأتي عمليات الهدم تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير معالمهما الجغرافية.

وانتشرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بشكل مكثف في أحياء المدينة وضواحيها ووسط سوق الذهب، حيث داهمت عددا من المنازل خاصة في الحي الجنوبي، وخرّبت محتوياتها وأخضعت المواطنين للتحقيق الميداني، وأجبرتهم على إخلاء المنازل قبل تحويلها إلى ثكنة عسكرية.

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

ووفقا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.