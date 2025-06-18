شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقتحم بلدة في الخليل وتعتقل 9 فلسطينيين.. وارتفاع شهداء جنين إلى 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الثلاثاء/ بلدة "الظاهرية" والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، واعتقلت 9 فلسطينيين من المدينة.. فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها إلى 41 شهيدا.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء المنطقة الجنوبية من الخليل، وتمركزت في مناطق: الكسارة، وجبل جوهر، ومفترق الحلاوة، وأوقفت المركبات ونكلت بأصحابها، وداهمت عددا من المنازل واعتلت أسطحها، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، وأغلقت عددا من المحال التجارية.



وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني من بلدة ميثلون جنوب جنين، برصاص قوات الاحتلال في قرية "فقوعة" شمال شرق المحافظة، وذلك أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

بهذا؛ ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها إلى 41 شهيدا.