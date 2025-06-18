شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرفض انتهاك إسرائيل لسيادته واستخدام مجاله الجوى فى الاعتداء على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء، على الرفض القاطع لانتهاك جيش الاحتلال الإسرائيلى لسيادة العراق واستخدام مجاله الجوى فى تنفيذ الاعتداء على ايران .

وقالت الخارجية في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن وكيل وزارة الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم،بحث مع نائبة السفير الأمريكي في بغداد، إليزابيث ترودو، تطورات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يمثّله من تصعيد يهدّد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد بحر العلوم إدانة جمهورية العراق لهذا العدوان، واعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مشيرا إلى أن العراق قدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة انتهاك أجوائه، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وإيقاف الحرب فوراً.

من جانبها، أكدت نائبة السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمليات عسكرية، مؤكدة التزام بلادها بدعم جهود الحفاظ على أمن العراق واستقراره، ومشيرةً إلى أن واشنطن تبذل جهودًا حثيثة لوقف العمليات العسكرية والتصعيد في المنطقة، والعمل على دفع جميع الأطراف نحو التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية.