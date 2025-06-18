شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن مقتل 25 من العناصر المسلحة فى عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل حوالى 25 من عناصر الجماعات المسلحة وأصيب آخرون فى عملية عسكرية مخططة جرت بالقرب من منطقة بولو حاجى التابعة لمحافظة جوبا السفلى بالصومال.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، أكد ضباط الجيش الوطنى الصومالى أنه من بين القتلى قيادات بارزة في صفوف الجماعات المسلحة وأنه تم تدمير قواعد هامة ومركبات قتالية كانت تستخدمها في إستهداف المدنيين الأبرياء.

