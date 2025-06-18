شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يتسلم رسالة من رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن مندوب فلسطين سلّم الأمين العام رسالة من الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجيتها، تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقةٍ واغتصاب لاكثر من ثُلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يُعرف بنظام المقاصة.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمُقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال.

وشدد الأمين العام للجامعة على أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرضٌ واجب على كل طرفٍ قادر على المساهمة، معتبراً ان تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها يعد سبيلاً اساسياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويُمثل اسلوباً عملياً لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطوليّ.