شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، طالت 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير القول "إن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام بلدات في عدة محافظات، ويحول منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني.

ويواصل الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع الأسبوع الجاري في الضفة 160 حالة على الأقل، منهم من تم الإفراج عنهم لاحقا.

وانتهج الاحتلال جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضفة، وأبرز هذه السياسات الإعدام الميداني، كما جرى الليلة مع الشهيد معتز الحجاجلة من بلدة الولجة/بيت لحم الذي ارتقى بعد أن أطلق الاحتلال الرصاص عليه أثناء عملية اعتقاله.

وتأتي حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، امتدادا لحرب الإبادة، حيث شكلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.