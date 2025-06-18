شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينهم 7 أطفال ومسن، وذلك عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف اسحاق برقان من مدينة الخليل، وعمر محيسن من مخيم العروب، وباسم محمد بدوي الزهور، وأمير فضل عايد عصافرة، والطفلين عزمي مسلم عصافرة، وتقى محمد إسماعيل عصافرة، من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وكلاهما يبلغان من العمر (14 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت من بلدة يطا المواطن جبرائيل العمور، ومن قرية خرسا جنوب غرب الخليل اعتقلت خمسة أطفال، وهم، مروان مراد حمدان، وعمر رائد طبيش، ومؤيد محمد طبيش، ومحمد حسن طبيش، ووديع حاتم حنتش.

ومن بلدة دورا، اعتقلت قوات الاحتلال يونس الفسفوس، وطبيب الأطفال المسن عبد الرحيم النمورة.

وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها العسكرية أحياء: الظهر، وشعب السير بالبلدة، واعتقلت الطالبين في الثانوية العامة: علي صافي محمد الصليبي، وحامد محمد حسن عوض.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية، والمكعبات الأسمنتية، والسواتر الترابية.