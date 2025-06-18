الخليج اليوم .. مباحثات إماراتية - تركية تناولت أمن المنطقة واستقرارها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في إطار ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، ناقش الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تداعيات الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران على أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحثا في الوقت ذاته القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المنطقة، مؤكدين في السياق ذاته ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار وحل جميع الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدا دعم البلدين كل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة، ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك في ظل موجة التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران.