الخليج اليوم .. على وقع توترات المنطقة.. 5 عناصر يناقشها الجيش الكويتي للتعامل مع الأزمات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على إثر التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، بفعل التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، ناقشت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم، خطط الرصد البيئي، والتعامل مع الأزمات الجوية والبحرية، إضافة إلى خطط الدفاع المدني وآليات الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما ناقشت البنود الحيوية أبرزها: "تقييم القدرات، والإمكانات الوطنية في مجالات الطاقة، والمياه والصحة، واستعراض جاهزية القطاعات الحيوية، للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للطوارئ والكوارث".

جاء ذلك في اجتماع عقده الجيش الكويتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة.