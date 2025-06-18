الخليج اليوم .. اليمن.. الأمن يوقف متورطين في اغتيال موظف أممي في تعز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، ضبط عدد من المتورطين في اغتيال موظف أممي. جاءت عمليات الضبط هذه خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها الوحدات الأمنية في مديرية الشمايتين، جنوبي المدينة.

وقالت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، في بيان، إنها ضبطت خلية "إرهابية" متخادمة مع جماعة الحوثي، في مديرية الشمايتين بمنطقة "التربة" جنوب تعز.

وأوضحت أن الخلية التي تم القبض عليها مرتبطة بشكل وثيق بجريمة القتل التي طالت موظف برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي بمدينة التربة في يوليو 2023م.

وأضاف البيان أن العناصر التي تم القبض عليها مرتبطة بخلايا تابعة لجماعة الحوثيين، وأنهم متورطون في ارتكاب جرائم قتل وتخريب استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة إلى مقاومة سلطات إنفاذ القانون في محافظات تعز وعدن ولحج.

كما كشفت اللجنة الأمنية أن الحملة أسفرت أيضاً عن ضبط مواد متفجرة وأسلحة خفيفة ومتوسطة، إلى جانب سيارات مفخخة كانت معدة لتنفيذ عمليات ضد قيادات أمنية وعسكرية ومدنية في تعز ومحافظات أخرى.

وفي 21 يوليو 2023 قُتل الموظف الأممي الذي يحمل الجنسية الأردنية مؤيد حميدتي في عملية اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في مدينة التربة، جنوبي تعز، بعد أيام من وصوله إلى اليمن لتولي منصبه الجديد رئيساً لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز.