شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 93 فلسطينيا على الأقل جراء قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 93 فلسطينيا قتلوا على الأقل جراء قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منتظري المساعدات الإنسانية في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.

وقالت المصادر إن "زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها باتجاه منتظري المساعدات بمنطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة".

هذا ذكرت الصحة الفلسطينية في غزة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في خان يونس استهدفت عشرات المدنيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 36 شخصا من المنتظرين، من أصل 51 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أن "قوات الاحتلال تواصل قصف مواقع توزيع المساعدات في مختلف أنحاء القطاع، بالتزامن مع منع دخول الغذاء والدواء، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة في أوساط مئات آلاف المدنيين".

ووفق آخر تحديث رسمي، بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 نحو 55.432 قتيلا، إضافة إلى 128.923 مصابا بينهم آلاف في حالات خطرة.

أما منذ خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، فسقط 5.139 قتيلا و16.882 مصابا.

وفي ما يتعلق بضحايا المساعدات الإنسانية، ارتفع عدد القتلى الذين قضوا أثناء انتظارهم لتلقي المساعدات أو بسبب استهدافهم في أماكن التوزيع إلى 338 قتيلا، إلى جانب 2831 مصابا.

وتتزايد التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية شاملة، وسط استمرار الهجمات وغياب الضغط الدولي الفاعل لوقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية.