الخليج اليوم .. الإمارات.. إعفاء رعايا إيران المتواجدين في البلاد من غرامات التأخير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعفت دولة الإمارات الرعايا الإيرانيين المتواجدين في أنحاء البلاد من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في مغادرة البلاد سواءً كانوا مقيمين أو قادمين إلى الدولة بتأشيرة الدخول أياً كان نوعها، وفقاً لتوجيهات رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد.

الإعفاء الإماراتي يأتي نتيجة التطور الذي تعيشه إيران على وقع موجة الاستهداف الإسرائيلي الواسع لمدن البلاد والبنى التحتية في طهران، في الأثناء، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، إن "هذا الإجراء استجابة للظرف الاستثنائي الذي تشهده المنطقة وتخفيفًا على هذه الفئة التي تعذر عليها العودة إلى موطنها، نظرًا لإغلاق المجال الجوي وتعليق رحلات الطيران".

وإذ تؤكد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التزامها لمراعاة الجانب الإنساني للرعايا الإيرانيين الذين يتواجدون في الإمارات في الوقت الراهن، مشددة على أهمية توفير الدعم الكامل للمقيمين والزائرين لأرض الدولة، كما دعت في الوقت ذاته الفئة المشمولة بهذا الإعفاء إلى التسجيل عبر منصة الخدمات الذكية أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين في الدولة".