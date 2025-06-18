الخليج اليوم .. حل الدولتين: تحذيراتنا بشأن هشاشة المنطقة صحيحة.. ومستمرون لإنهاء حرب غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت الرئاسة المشتركة لتطبيق حل الدولتين في بيان عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

وأوضح البيان أن هذه الاحداث تؤكد صحة التحذيرات بشأن هشاشة الوضع في المنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي، وجددت الرئاسة المشتركة التأكيد على "الالتزام الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله، وتحقيق أهدافه.

وأضافت الرئاسة المشتركة برئاسة "السعودية وفرنسا " بأن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل سيعلنون عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس العزم على تطبيق حل الدولتين.

وقال البيان: "الوضع الراهن يحتم علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة. كما نعيد التأكيد على استمرارية دعمنا اللامتزعزع لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة".

جاء ذلك في بيان للرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين - المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا - ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر - البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

البيان الذي أصدرته الرئاسة المشتركة لتطبيق حل الدولتين، يأتي عقب بيان عربي إسلامي يؤكد الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية، إذ يدين ويرفض الهجمات الإسرائيلية على إيران، كما عبّر البيان عن القلق إزاء التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.