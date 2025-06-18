شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبحث مع تركمانستان سبل التنسيق لإجلاء مواطنيها العالقين في إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالًا هاتفيًا مع رشيد ميردوف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، حيث جرى بحث أوجه علاقات التعاون الثنائي، وتدارس سبل التعاون والتنسيق المشترك من أجل تسهيل إجلاء المواطنين البحرينيين العالقين في إيران إلى تركمانستان؛ تمهيدًا لعودتهم إلى البحرين.



وأعرب ميردوف - حسبما أذاعت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الثلاثاء/ - عن استعداد بلاده لتذليل العقبات وتسهيل دخول المواطنين البحرينيين العالقين في إيران إلى تركمانستان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان راحتهم وسلامتهم وتيسير مغادرتهم إلى مملكة البحرين.

من جانبه عبر وزير الخارجية البحريني عن شكره لـ ميردوف على هذا الموقف النبيل الذي يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، متمنيًا لتركمانستان وشعبها الشقيق الأمن والسلام والازدهار.



وفي السياق، أعلنت الخارجية البحرينية نجاحها في تسهيل عودة عدد من البحرينيين العالقين في الخارج، حيث وصلت مجموعة منهم، اليوم، عبر المنافذ البرية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان - مواصلة جهودها المكثفة لتأمين عودة مواطنيها العالقين في الخارج، وتيسير الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق المباشر مع بعثات المملكة في الخارج والدول المعنية.