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صفارات إنذار فى حيفا وعدة مناطق بإسرائيل جراء رصد صواريخ أطلقت من إيران

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صفارات إنذار فى حيفا وعدة مناطق بإسرائيل جراء رصد صواريخ أطلقت من إيران

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأربعاء، 18 يونيو 2025 12:52 ص

انطلقت صفارات إنذار فى حيفا وعدة مناطق بإسرائيل جراء رصد صواريخ أطلقت من إيران.

 

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت أن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.


وذكر جيش الاحتلال، أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدى لصواريخ إيرانية فوق تل أبيب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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