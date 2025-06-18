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انطلقت صفارات إنذار فى حيفا وعدة مناطق بإسرائيل جراء رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت أن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.



وذكر جيش الاحتلال، أن الدفاعات الجوية تعمل على التصدى لصواريخ إيرانية فوق تل أبيب.