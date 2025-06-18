شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نتعامل مع الأوضاع الإقليمية من منطلق الحفاظ على سيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأردن تعامله مع تطورات الأوضاع الإقليمية من منطلق الحفاظ على سيادته، وليس من منطلق الانحياز لأي طرف.. وشدد على استخدام كل الأدوات؛ للحفاظ على أمنه الوطني.



وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني - في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) مساء /الثلاثاء/ - إن الأردن لن يسمح بأي شكل من الأشكال باختراق سيادته، ولن يكون ساحة لأي جهة كانت، فهو دولة ذات سيادة مستقلة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع إبراز الموقف الأردني الواضح والثابت بضرورة إرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأعرب عن اعتزاز الأردن بموقفه الثابت الذي يدين العدوان بشكل واضح، مشددا على أهمية تجنب تداول الشائعات والأخبار الزائفة التي تستهدف الإضرار بمصالح الدولة الأردنية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.



وبيّن أن قرار إغلاق المجال الجوي الأردني جاء استنادا إلى تقييم أمني مستمر للأوضاع الإقليمية، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المملكة، مؤكدًا أن المخزون الغذائي آمن ومتوفر، وأن الحكومة تراقبه بشكل مستمر.

وأشار ناطق الحكومة الأردنية إلى ضرورة استمرار الجهود للمحافظة على استدامة الحياة الطبيعية اليومية للأردنيين، مبينًا أن التطورات في الإقليم وحسب التوقعات ستتسبب بخسائر كبيرة للجميع، في مختلف القطاعات، خاصة القطاع السياحي.