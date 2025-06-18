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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

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القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على منحى سلبي، حيث تراجعت أغلب المؤشرات الرئيسية.


وانخفض المؤشر العام “مازي”، الذي يقيس الأداء الإجمالي للسوق، بنسبة 0,55 %، ليغلق عند 18.078,62 نقطة. كما تراجع مؤشر “MASI.20″، الذي يضم أقوى 20 شركة مدرجة، بنسبة 0,53% ليصل إلى 1.477,86 نقطة.
من جهته، شهد مؤشر “MASI.ESG”، الذي يضم الشركات ذات أفضل أداء بيئي واجتماعي وحوكمة، تراجعًا بنسبة 0,38 %، ليستقر عند 1.247,74 نقطة.


أما مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، الذي يتابع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجل بدوره انخفاضًا بنسبة 0,70 %، مغلقًا عند 1.753,82 نقطة.
على الصعيد الدولي، تقهقر كل من مؤشر “FTSE CSE Morocco 15” بنسبة 0,53 % إلى 17.187,63 نقطة، ومؤشر “FTSE Morocco All-Liquid” بنسبة 0,59 % إلى 15.342,13 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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