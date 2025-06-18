شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على منحى سلبي، حيث تراجعت أغلب المؤشرات الرئيسية.



وانخفض المؤشر العام “مازي”، الذي يقيس الأداء الإجمالي للسوق، بنسبة 0,55 %، ليغلق عند 18.078,62 نقطة. كما تراجع مؤشر “MASI.20″، الذي يضم أقوى 20 شركة مدرجة، بنسبة 0,53% ليصل إلى 1.477,86 نقطة.

من جهته، شهد مؤشر “MASI.ESG”، الذي يضم الشركات ذات أفضل أداء بيئي واجتماعي وحوكمة، تراجعًا بنسبة 0,38 %، ليستقر عند 1.247,74 نقطة.



أما مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، الذي يتابع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد سجل بدوره انخفاضًا بنسبة 0,70 %، مغلقًا عند 1.753,82 نقطة.

على الصعيد الدولي، تقهقر كل من مؤشر “FTSE CSE Morocco 15” بنسبة 0,53 % إلى 17.187,63 نقطة، ومؤشر “FTSE Morocco All-Liquid” بنسبة 0,59 % إلى 15.342,13 نقطة.