شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: لم يعد أمام حماس سوى خيارين إما الإفراج عن الرهائن أو استمرار الضربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس لم يعد أمامها سوى خيارين إما الإفراج الفوري عن المختطفين وإلقاء السلاح، أو مواجهة الضربات المستمرة التي تستهدف مواقعها وقياداتها.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية منتشرة في "كافة الميادين والمقرات والجبهات"، وتواصل تنفيذ عمليات مكثفة ضد حماس في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار ما وصفه بـ"الضغط العسكري المتواصل لإنهاء التهديد".