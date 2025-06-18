شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صافرات الإنذار بالأردن بعد رصد أجسام طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء اليوم /الثلاثاء/، إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.



ودعت المديرية - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - الأردنيين إلى الالتزام بأماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.