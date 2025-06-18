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إطلاق صافرات الإنذار بالأردن بعد رصد أجسام طائرة

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إطلاق صافرات الإنذار بالأردن بعد رصد أجسام طائرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مساء اليوم /الثلاثاء/، إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.


ودعت المديرية - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - الأردنيين إلى الالتزام بأماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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