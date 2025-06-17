شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ومخيم البريج بوسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا استشهد وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال جراء قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شمالة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة شارع 5 شمال مدينة خان يونس يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر محلية قد أعلنت، في وقت سابق، استشهاد نحو 80 مواطنا بنيران وقصف الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم، 65 منهم في خان يونس جنوبا.



وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، 5 مواطنين من بلدة جيوس شرق قلقيلية، في ظل استمرار الاحتلال اقتحام البلدة منذ ساعات الفجر الأولى.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مشرف وحسن وكرم ومصعب ومرشد القدومي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.



وقال مدير بلدية جيوس يوسف خالد إن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح البلدة وتمركزت وسطها، تحديدًا قرب المسجد الكبير، واستولت على منزل مواطن وحولته إلى ثكنة عسكرية ومنعت تنقل المواطنين، كما أجبرت المحال التجارية، بما فيها المخابز، على الإغلاق، وتعطلت مدارس البلدة عن الدوام المدرسي.

ويضيق الاحتلال الخناق على المواطنين في البلدة، حيث واصل إغلاق الطريق الفرعية الواصلة بين جيوس وعزون ببوابة حديدية لليوم الخامس على التوالي، ما يعيق حركة تنقل المواطنين ويزيد من معاناتهم.