شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ55 ألفا و493 فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 55 ألفا و493 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 129 ألفا و320 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 61 شهيدا (بينهم 6 شهداء تم انتُشالهم)، والإصابات 397 فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5194 شهيدا، و17279 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 397 شهيدا وأكثر من 3 آلاف إصابة، بينهم 53 شهيدا ارتقوا خلال الساعات الـ24 الماضية.