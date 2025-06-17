شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات الخطوط الجوية اللبنانية إلى العراق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية اللبنانية، إلغاء رحلاتها إلى العراق "بغداد" غدا الأربعاء.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي نظراً لاستمرار إغلاق المجال الجوى العراقى، بسبب الأوضاع الراهنة.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وذكر بيان لسلطة الطيران، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، - أنه "تم تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وأضاف البيان، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني".