شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يسد نفق "السنوار" فى غزة بـ250 مترا من الخرسانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير أنفاق في غزة زعم أنها تابعة لحركة حماس بمنقطة خان يونس، من خلال ملئه بالخرسانة.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء: "دمرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي مجمع حماس تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".

وكشف عن أنه عُثر على جثة محمد السنوار داخل النفق المذكور، مضيفا: "سكبت عشرات الشاحنات نحو 250 مترًا مكعبًا من الخرسانة في النفق وسدّته".

وفي8 يونيو الجاري، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يبرز انتشال جيش الاحتلال الإسرائيلي لقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي رسميًا التعرف على جثمان محمد السنوار، موضحا أن جثة الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، محمد، في قبضة إسرائيل وأن عملية التعرف على جثمانه اكتملت.