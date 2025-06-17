الخليج اليوم .. قطر: الأمن الإقليمي لا يتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري من أن الأمن الإقليمي لا يتحمل مزيدا من الأزمات والتصعيد، مؤكدا أن دول المنطقة كانت منخرطة بدعم التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

وحذر الأنصاري من "الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران"، قائلا إن "الخطوة الإسرائيلية غير محسوبة وستكون لها تداعيات على أسعار النفط".

وأشار إلى "أننا بحثنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل تعزيز أمن المنشآت النووية"، مشددا على أن "استهداف المنشآت النووية تهديد خطير للأمن الإقليمي".

وأكد أن "اتصالاتنا مستمرة للتوصل إلى تهدئة للتصعيد الخطير في المنطقة، كما أننا حريصون على وقف العدوان الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن"، محذرا من أنه "إذا لم يتم وقف حالة التصعيد في المنطقة قد نرى تداعيات أكبر لما يحدث".