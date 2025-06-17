شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الخامس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الخامس على التوالى، فرض إغلاق كامل على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وإغلاق البلدة القديمة أمام الزائرين باستثناء سكانها.

وأوضحت محافظة القدس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن اعتداءات الاحتلال المتفرقة أسفرت عن إصابة خمسة مقدسيين بالرصاص الحي في بلدات الطور، وبير نبالا، والرام.. فيما سمح الاحتلال للمستوطنين بإقامة طقوس دينية قرب المسجد الأقصى، وكثف اقتحاماته اليومية لبلدات وضواحي القدس، وسط انتشار عسكري على عشرات الحواجز والبوابات وجدار الفصل العنصري.

وتحت ذريعة "حالة الطوارئ" المتواصلة منذ الجمعة الماضية، يمنع الاحتلال دخول المصلين - حتى من سكان البلدة القديمة - إلى المسجد الأقصى بمصلياته المسقوفة وساحاته كافة، وكذلك إلى كنيسة القيامة، مع إغلاق معظم المتاجر في البلدة القديمة والاكتفاء بمحال السلع الأساسية.

وفي مشهد مواز للحصار الداخلي، تحاصر سلطات الاحتلال مدينة القدس بـ84 حاجزا، موزعة بين حواجز عسكرية دائمة، وسواتر ترابية، وبوابات على امتداد جدار الفصل العنصري، تعيق حركة المواطنين، وتفصل القدس عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية، وتستخدم كأداة يومية لتنكيل المواطنين عبر التفتيش والاحتجاز والمنع من المرور.