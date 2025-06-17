شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية،اليوم الثلاثاء، استشهاد 16 ألفا و607 طلاب وإصابة 26 ألفا و271 آخرين فى قطاع غزة ، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية فى السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " - أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في الضفة بلغ 137 طالبا وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 754 .. مشيرة إلى أن 914 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4363 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.

وذكرت الوزارة أن 352 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال، من بينها تدمير 111 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية، و89 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للقصف والتخريب، إضافة إلى تعرض 20 مؤسسة تعليم عالٍ لأضرار بالغة، إذ تدمر 60 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وبلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.

وأكدت أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، إضافة إلى أنه للعام الثاني على التوالي يحرم طلبة الثانوية العامة في القطاع من التقدم للامتحانات، في وقت تتواصل فيه الترتيبات لعقد الامتحان في الضفة اعتبارا من يوم السبت 21-6-2025.

وأضافت أن الاحتلال يواصل إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مدينة القدس وضواحيها، منذ الثامن من مايو الماضي.