شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتى: "مبادرة تقييم المخاطر" تبحث التعامل مع السيناريوهات المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى أن "المبادرة الوطنية لتقييم المخاطر والأضرار من المفاعلات النووية على البلاد" عقدت اليوم اجتماعا بمشاركة الجهات العسكرية وعدد من الجهات المدنية ذات الصلة لاستعراض الجاهزية فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضحت رئاسة أركان الجيش الكويتي - في بيان صحفي - أن الاجتماع ناقش عددا من المحاور والبنود الحيوية، أبرزها تقييم القدرات والإمكانات الوطنية في مجالات الطاقة والمياه والصحة واستعراض جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للطوارئ والكوارث.

وأضافت أن المناقشات تطرقت إلى خطط الرصد البيئي والتعامل مع الأزمات الجوية والبحرية، إضافة إلى خطط الدفاع المدني، وآليات الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة.