شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إخلاء 24 شخصا من ناقلة نفط جراء حادث تصادم سفينتين فى بحر عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حرس السواحل بالحرس الوطنى الإماراتى، اليوم الثلاثاء، مهمة إخلاء 24 شخصا من طاقم ناقلة النفط (ADALYNN ) جراء حادث تصادم سفينتين فى بحر عمان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه تم إخلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلا بحريا عن سواحل دولة الإمارات إلى ميناء خورفكان على الساحل الشرقى لإمارة الشارقة وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ.