شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترحب ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى .

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي رحب ببيان الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان العدوان الكيان الاسرائيلي على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية وانتهاك النظام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال بقائي "إن عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون يعكس الفهم المشترك لدول المنطقة بشأن التهديد غير المسبوق الذي يشكله انتهاك إسرائيل للقانون والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف الحرب المفروضة على إيران.