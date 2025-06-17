شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تحذر: منع الوقود يهدد بوقف الإغاثة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلى إدخال الوقود إلى القطاع لليوم المئة على التوالي.

وأكدت الوكالة في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والغذاء والاتصالات تواجه خطر الانهيار الكامل، بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل منذ إغلاقها للمعابر في 2 مارس الماضي.

وقالت الأونروا إن العمليات الإنسانية مهددة بالتوقف الكامل، مشددة على أن "الوقود هو شريان الحياة في غزة، وبدونه ستُزهق الأرواح"، مجددة مطالبتها بضرورة رفع الحصار بشكل فوري.

ويشهد قطاع غزة أزمة غير مسبوقة مع دخول الإغلاق الإسرائيلي الشامل شهره الرابع، وسط تصعيد عسكري متواصل، وحرمان شامل للفلسطينيين من الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، ما يفاقم من مأساة إنسانية مستمرة منذ شهور.