شكرا لقرائتكم خبر عن 45 شهيدا فى مجزرة مروعة بحق منتظرى المساعدات بخانيونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات من المدنيين، صباح اليوم الثلاثاء، في مجزرة إسرائيلية دامية ومروعة ضمن جرائم التجويع التي لا تتوقف، بحق منتظري المساعدات الإنسانية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول 45 شهيداً ومئات الإصابات منها عشرات الحالات الخطيرة جداً، إلى مجمع ناصر الطبي نتيجة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين المنتظرين للمساعدات على دوار التحلية في محافظة خان يونس.

وأكدت "الصحة" أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء، حيث وُصف المشهد في المستشفى بـ"الكارثي جداً".

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة، وسط مناشدات إلى الجهات المعنية كافة لتعزيز الإمدادات الطبية الطارئة.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، بينت وزارة الصحة، أن إجمالي شهداء "لقمة العيش"؛ ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، ارتفع إلى 338 شهيدًا وأكثر من 2831 مصابًا، منذ 27 مايو الماضي.

تواصل "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر 2023، حربها التدميرية في قطاع غزة، عبر مجازر مستمرة وعمليات نسف للمنازل والتجمعات السكنية، بالتزامن مع استهداف متصاعد في مراكز المساعدات الإسرائيلية الأمريكية، وتشديد الحصار وفرض التجويع.