شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اقتحامات إسرائيلية بالضفة الغربية تتخللها إصابات ومداهمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها إصابات ومداهمات ونصب حواجز عسكرية.

وأصيب 3 شبان أحدهم طفل، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم، في حي الحردوب ببلدة الطور شرق القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام، شمال شرق القدس، التي شهدت، الإثنين، إصابة شابين برصاص الاحتلال.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله، ومنطقة المصايف بالمدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.

وفي الخليل، اقتحم جيش الاحتلال المدينة، وتمركز في واد الهرية وقرب مسجد الجهاد غرب جامعة الخليل، وأوقف السيارات المارة ونكل بالركاب.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وبرفقتها جرافات هدم، بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وحولت منزلًا لثكنة عسكرية.

واقتحمت قوات أخرى بلدة جيوس شمال قلقيلية.