شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث هاتفيا مع عدد من نظرائه مجمل التطورات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية الإثنين، مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في باكستان ، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، و بيتر زيجارتو، وزير خارجية المجر، و أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي إلى إيران.



وناقش وزير الخارجية الإماراتي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - ، مع الوزراء تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الإقليميين.



كما تناولت الاتصالات الهاتفية أهمية دعم الحلول الدبلوماسية، والحوار لحل الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.