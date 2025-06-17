شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الجزائر وإيران يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على إيران، والتداعيات التي خلفها على أمن المنطقة وسلامتها.



وجدد الوزير الجزائري -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- التأكيد على موقف بلاده الذي يدين هذا العدوان والذي يؤكد في ذات الحين حتمية تمكين مجلس الأمن الدولي من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به في فرض احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل صد الاعتداءات الإسرائيلية متعددة الجبهات التي أدخلت المنطقة برمتها في دوامة من العنف واللاأمن واللااستقرار.