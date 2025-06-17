شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صافرات الإنذار ورصد أجسام طائرة فى سماء الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن، إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي، ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.



وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إنه "في ظل التصعيد العسكري في الإقليم، ورصد أجسام طائرة في سماء المملكة، نهيب بالجميع البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، حفاظًا على السلامة العامة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة".