شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: قبرص توافق على استخدام أجوائها لإعادة العراقيين من تركيا ولبنان وجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق اليوم /الإثنين/ موافقة قبرص على استخدام أجوائها، لإعادة العراقيين من تركيا ولبنان وجورجيا.



وذكرت وزارة النقل العراقية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية(واع) اليوم - أن الفريق الحكومي الذي وجه بتشكيله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على موافقة قبرص، باستخدام أجوائها في نقل العراقيين العالقين في مطارات بيروت وتركيا وجورجيا، بواسطة طائرات الخطوط الجوية العراقية الى مطار البصرة الدولي".



وأضاف البيان، أن "أسطول الناقل الوطني نفذ اليوم عبر مطار البصرة الدولي، سبع رحلات لإجلاء العراقيين العالقين في عدد من مطارات بلدان العالم، فيما يستعد لتنفيذ 12 رحلة غدا، بتوجيه من رئيس الوزراء وإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وتابع إن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، شرعت بوضع خطة تشغيلية مرنة، تتضمن تسيير رحلات طارئة من وإلى عدد من الوجهات الدولية، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية"، مشيراً إلى أنّ "الأولوية ستكون للمواطنين العراقيين العالقين، لا سيما في مطار بيروت ودول أخرى، مع العمل على فتح وجهات إضافية بحسب تطورات الموقف".



وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه - في وقت سابق اليوم - بتشكيل فريق برئاسة سلطة الطيران المدني وعضوية وزارتي النقل والخارجية وقيادة العمليات المشتركة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين خارج البلد.