شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد أهمية وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران وتداعياته الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء البحريني أهمية وقف التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى موقف البحرين الثابت والداعي للسلام وحل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، الذي عُقد اليوم /الإثنين/، برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).



وشدد المجلس على أهمية خفض التصعيد بشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب والدفع باتجاه مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني.