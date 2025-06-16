شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: نأمل ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، ‏ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها، معربا عن أمله في ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان.



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في قصر بعبدا اليوم /الإثنين/، حريث أعرب الرئيس عون عن أسفه لإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من وقت إلى آخر نتيجة الظروف الأمنية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

‏وتطرق عون إلى زيارته الأخيرة للأردن، حيث ناقش ملفات الطاقة، النقل، الصحة، والترانزيت، مؤكدا ضرورة متابعتها، كما أشار إلى زيارته للفاتيكان، وأنه أطلع قداسة البابا على أوضاع لبنان والمنطقة، وسلمه دعوة رسمية لزيارة لبنان.



‏ودعا الرئيس اللبناني إلى مواصلة العمل بوتيرة أسرع من جانب وزراء الحكومة، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات استثنائية لمواجهة الظروف.

وحث عون، على التفاعل الإيجابي مع نصائح البنك الدولي والمؤسسات الدولية الراغبة بمساعدة لبنان، مؤكدا أهمية إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، وكذلك أهمية الحفاظ على التضامن الوزاري، والتزام الجميع بالقرارات التي تُتخذ داخل المجلس.