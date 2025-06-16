اخبار الخليج

السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا المستجدات في المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا المستجدات في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تبحث مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا المستجدات في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الإثنين/ خلال اتصال هاتفي، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.


كما استعرض وزير الخارجية السعودي - في اتصال آخر - تلقاه من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية والدولية. حسب وكالة أنباء السعودية (واس).

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا