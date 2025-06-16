شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا المستجدات في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الإثنين/ خلال اتصال هاتفي، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.



كما استعرض وزير الخارجية السعودي - في اتصال آخر - تلقاه من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الإقليمية والدولية. حسب وكالة أنباء السعودية (واس).