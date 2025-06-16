شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الاثنين/ أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة من أجل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، مشيرا إلى حق إيران في الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال استقباله عددا من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق، وسفيري أستراليا وتركيا، وذلك وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي للسوداني فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد السوداني - خلال اللقاء- على رفض أي خرق للسيادة العراقية، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية، معربا عن التضامن الكامل مع إيران وإدانته للعدوان الإسرائيلي عليها، كونه يعد تهديدا للأمن والسلم، واستقرار وأمن العراق، وأن خرق القوانين من قبل الاحتلال بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية.



وقال رئيس الوزراء العراقي إن حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية والإنسانية وترتكب الجرائم والمجازر منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، داعيا المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى أخذ دورهم في إيقاف هذا العدوان واعتماد الحل السلمي من خلال إعادة المفاوضات، مؤكدا أن العراق بذل جهودا كبيرة لإيقاف العدوان من خلال إجراء اتصالات عديدة مع قادة ووزراء خارجية دول العالم.