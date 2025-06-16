شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يؤكد لبزشكيان أهمية العودة للمفاوضات لإيقاف شبح الصراع الدائر وتداعياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سلطان عمان هيثم بن طارق خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان حرص وسعى حكومة سلطنة عُمان للمساهمة الفاعلة وبكل الوسائل السياسية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين إيران وإسرائيل ومنع تفاقمها، وإيجاد تسويات عادلة ومنصفة، بما يكفل عودة الحياة إلى مجرياتها الطبيعية.

وأكد سلطان عمان على أهمية التهدئة من الجانبين الإيراني والإسرائيلي ، والعودة للمفاوضات والحوار والتفاهم، لإيقاف شبح الصراع الدائر وتداعياته الكارثية، حفاظا على سلامة أرواح السكان والمقدرات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية .

ووجه التعزية والمواساة للرئيس الإيراني في ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده، مستنكرًا ما سببته من أضرار في البنى الأساسية والمنشآت، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه ، ثمن الرئيس الإيراني الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتقريب وجهات النظر، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ترسيخًا لدعائم الأمن والسلم وتحقيقًا للاستقرار والازدهار لكافة الشعوب، مؤكدًا على أن بلاده وهي تواجه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، تؤيد الحلول الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض .

وأكد التزامه بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع العدالة وحق الدول للدفاع عن النفس.

