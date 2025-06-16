شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الصواريخ الباليستية لا تشكل أى تهديد لنا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي؛ اليوم الاثنين، أن الصواريخ الباليستية التى شوهدت تعبر فى سماء البلاد، تعبر في نطاقات جوية مرتفعة جدا ولا تشكل أي تهديد لدولة الكويت.وفق "القبس" الكويتية.

وأوضحت الأركان في بيان لها بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ عبرت فوق البلاد، أن هذه الصواريخ الباليستية كانت في نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت ولا تشكل أي تهديد على الأراضي الكويتية.

من جانبه، أكد سفير إيران بالكويت محمد توتونجى؛ أنه لا يوجد مشكلة بخصوص الكويتيين الموجودين في إيران ودخولهم عن طريق البر وهناك تسهيلات من جانب وزارة الخارجية والعراقية.

وقال: كما شهدتم، أقدم الاحتلال، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ولأبسط قواعد وأعراف القانون الدولي، على شن عدوان عسكري غير مشروع و هجوم مسلح ضد إيران يوم الجمعة الماضي».

وتابع: لقد اعتدى هذا الكيان المحتل والمارق على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، مستهدفاً عدة مواقع من بينها مناطق سكنية في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال أبرياء، كما اغتال بشكل ممنهج وبطريقة وحشية وجبانة مجموعة من كبار القادة العسكريين والعلماء والأكاديميين الإيرانيين.