شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى هجوم برى للدعم السريع على الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الحافظ بخيت، والي شمال دارفور، مقتل وإصابة 35 نازحًا إثر هجوم لميليشيا الدعم السريع على مركز إيواء في مقر وزارة الزراعة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ونفذت الدعم السريع، فجر الأحد، هجومًا بريًا واسعاً على الفاشر بعد فترة من توقف توغلها إلى داخل المدينة، حيث اكتفت بالقصف عبر المدافع والطيران المُسيَّر.

وقال الوالي الحافظ بخيت، في بيان إن ميليشيا الدعم السريع، أثناء انسحابها عقب الهزيمة، قامت بقصف مركز إيواء النازحين بمقر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأوضح أن القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها، تصدوا لهجوم كبير شنته الدعم السريع على الفاشر.

وأشار إلى أن الهجوم، الذي استمر حتى منتصف النهار، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية والاستيلاء على أخرى.

ومن جهتها أعلنت الفرقة السادسة مشاة، التابعة للقوات المسلحة السودانية، والقوات المتحالفة معها، عن التصدي لهجوم كبير من ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أنها كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة.

وقالت الفرقة السادسة مشاة، إن المعركة اندلعت صباح أمس الأحد، وتمكنت من التصدي لها، وتدمير مدرعتين من طراز "صرصر"، وعدد "2"عربة قتالية مصفحة.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة، أن الاشتباكات استمرت على مدار اليوم، مؤكدة أن الفاشر ستظل عصية على ميليشيا الدعم السريع، على حد قولهم.