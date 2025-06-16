شكرا لقرائتكم خبر عن "دليل المُصلى".. مبادرة رقمية فى مصليات المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة "دليل المُصلي" وهى مبادرة رقمية متكاملة؛ تُقدم بسبع لغات، وهي: العربية، والأردية، والإنجليزية، والتركية، والفرنسية، والملايوية، والإندونيسية، مما يسهم في شمولية الوصول ويعزز جودة تجربة القاصد داخل المسجد الحرام.

تهدف المبادرة إلى تقديم تجربة رقمية وروحانية متميزة للقاصدين في الحرمين الشريفين، عبر إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي يدعم سبع لغات عالمية، ويُعزز ارتباط الزائر بالعبادة ويُثري تجربته الإيمانية، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) المنتشرة في المصليات.

وأوضحت الهيئة، أن المنصة تقدم محتويات عدة تشمل نسخة رقمية من المصحف الشريف سهلة التصفح، مترجمة إلى سبع لغات عالمية، ومكتبة متكاملة للأذكار والأدعية: تشمل الأذكار والأدعية الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، مصنفة بحسب الأوقات والمواقف، وصفة العبادات من خلال تعليم مرئي ومبسط لعبادات: الحج، والعمرة، والصلاة، والوضوء، وصلاة الجنازة وغيرها.

وأوضحت الهيئة، أن الخدمة توفر خطب الجمعة المرئية عبر بث مباشر وأرشيف مرئي لخطب الحرمين الشريفين، ومواقيت الصلاة وبيانات الأئمة والمؤذنين من خلال جداول محدثة يوميًّا للأذان والإمامة في المسجدين، وتغطية مباشرة للحرمين على مدار الساعة، من خلال قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية.

ولفتت النظر إلى أن الموقع يقدم ربطًا مباشرًا مع "المطوف الرقمي"، المساعد الذكي لأداء المناسك خطوة بخطوة، وتسهيل الوصول إلى موقع البث المباشر لخطبة عرفة خلال موسم الحج.