شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتصدى لهجوم كبير لميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الفرقة السادسة مشاة، التابعة للقوات المسلحة السودانية، والقوات المتحالفة معها من التصدي لهجوم كبير من ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مشيرة إلى أنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة فى صفوفها.

وقالت الفرقة السادسة مشاة، إن المعركة اندلعت صباح أمس الأحد، وتمكنت من التصدي لها، وتدمير مدرعتين من طراز "صرصر"، وعدد "2"عربة قتالية مصفحة.

وأضافت الفرقة السادسة مشاة، أن الاشتباكات استمرت على مدار اليوم، مؤكدة أن الفاشر ستظل عصية على ميليشيا الدعم السريع، على حد قولهم.

