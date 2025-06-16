شكرا لقرائتكم خبر عن وصفته أمريكا بأنه "تهديد للاستقرار والسلام".. من هو محمد الغمارى هدف إسرائيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إسرائيل إن جيشها اغتال رئيس هيئة الأركان لدى الحوثيين، اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، الأحد، بينما نفت الجماعة اليمينة نبأ وفاته وأكدت أنه بخير .

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن العملية التى جرت أمس الأحد استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري، وقالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي تمكن، عبر غارة جوية، من اغتيال الغماري، بينما لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تعليق حتى اللحظة.

في هذا السياق، أكدت مصادر يمنية محلية أن جماعة الحوثي فرضت طوقاً أمنياً في منطقة حدة بصنعاء، وأغلقت طرقاً رئيسية قرب مكان الهجوم الإسرائيلي.

محمد عبدالكريم الغماري أحد أعلى القادة العسكريين داخل جماعة الحوثي، وقد تم تدريبه على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

كما يعد الغماري أحد المسؤولين عن شن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والأراضي الإسرائيلية منذ ديسمبر 2023، وهو ما جعله مطلوباً ضمن قائمة من الشخصيات الحوثية المستهدفة من قبل إسرائيل.

وبرز اسمه منذ أحداث محافظة صعدة عام 2013 وسقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 حيث كان أحد المشاركين في هذه الأحداث.

تولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة لدى الحوثيين في ديسمبر 2016، وهو ما جعله الشخصية العسكرية الثانية في صفوف الحوثيين.

كما يُعد أحد المسؤولين عن إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه الدول المجاورة لليمن.

نشأ الغماري، في عزلة ضاعن بمديرية وشحة في محافظة حجة، وتدرج في سلم القيادات الميدانية العسكرية للحوثيين الذين وقفوا إلى جانب عبدالملك الحوثي في الحرب الثانية والثالثة، عندما كان هارباً ومتخفياً في منطقة نقعه بصعدة مع بداية توليه زعامة الجماعة.

وعمل الغماري سابقاً مشرفاً حوثياً في حجة، وقيادياً ميدانياً في الحديدة، وتولى أيضاً منصب المسؤول الأمني في صنعاء.

تلقى عدة دورات عقائدية وعسكرية على يد حزب الله، كما حصل على تدريبات عسكرية في إيران على بناء منظومات الصواريخ الباليستية.

في مايو 2021، صنفته الولايات المتحدة أنه "تهديد للاستقرار والسلام"، وفرضت عقوبات عليه.

كما أُدرج اسمه على قائمة العقوبات الأممية في نوفمبر عام 2021 "لتهديده السلم والاستقرار في اليمن".

وتتهمه الأمم المتحدة بالضلوع في الحملات العسكرية الحوثية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.