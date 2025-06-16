شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السورى يتمكن من ضبط مستودع صواريخ من طراز “غراد” بدرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت دوريات مديرية الأمن الداخلى فى مدينة نوى بمحافظة درعا السورية، من ضبط مستودع يحتوى على صواريخ من طراز “غراد”، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع فى ريف درعا الغربى.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران في تصريح اليوم الاثنين ، وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا"،إنه بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات مديرية الأمن الداخلي من ضبط المستودع المذكور، مضيفاً جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولاً”.

وأكد العميد شاهر استمرار جهود قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وعزمها الثابت على أداء واجبها بكل مسؤولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.