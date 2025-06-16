شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات الاتصالات فى جنوب ووسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية عن تجدد انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت فى مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، نتيجة الأضرار المستمرة التى تتعرض لها البنية التحتية لشبكات الاتصالات، فى ظل التصعيد الميدانى المتواصل.

وأكدت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها تتابع الأمر عن كثب مع شركات الاتصالات المزودة للخدمة، وتعمل على تقييم الوضع الفني أولًا بأول، بهدف دعم الجهود الهادفة إلى استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وجددت الهيئة الفلسطينية دعوتها لتوفير الحماية اللازمة للطواقم الفنية العاملة، وضمان الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال، لما لذلك من أهمية قصوى في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وخاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.